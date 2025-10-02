Icon Menü
Sunstar plant Expansion in Rain: Sicherheitsbedenken und Investitionen im Fokus

Rain

Japanische Firma expandiert in Rain: Sunstar plant Reaktoranlage und Anlage mit akut toxischen Stoffen

Das Vorhaben des Konzerns sorgt für kritische Diskussionen im Stadtrat Rain. Bestehen Gefahren für Mensch und Natur? Die Firma erklärt ihre Pläne.
Von Wolfgang Römer
    • |
    • |
    • |
    Die Firma Sunstar will am Standort Rain erheblich expandieren. Was bedeutet das für die Bevölkerung?
    Die Firma Sunstar will am Standort Rain erheblich expandieren. Was bedeutet das für die Bevölkerung? Foto: Wolfgang Römer

    Ist es nicht mehr als Routine oder tangiert die geplante Produktions-Ausweitung der Europa-Niederlassung des japanischen Konzerns Sunstar in Rain Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Natur? - Im Kern beschäftigte sich der Stadtrat der Lechstadt jetzt mit dieser Frage. Dabei machte Bürgermeister Karl Rehm von Anfang an klar, dass die Beratungen des Gremiums im Rahmen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes lediglich zur Stellungnahme, nicht aber zu einem Beschluss führen würden. Die Entscheidung liegt beim Landratsamt.

