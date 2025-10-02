Japanische Firma expandiert in Rain: Sunstar plant Reaktoranlage und Anlage mit akut toxischen Stoffen

Ist es nicht mehr als Routine oder tangiert die geplante Produktions-Ausweitung der Europa-Niederlassung des japanischen Konzerns Sunstar in Rain Gesundheit und Sicherheit von Mensch und Natur? - Im Kern beschäftigte sich der Stadtrat der Lechstadt jetzt mit dieser Frage. Dabei machte Bürgermeister Karl Rehm von Anfang an klar, dass die Beratungen des Gremiums im Rahmen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes lediglich zur Stellungnahme, nicht aber zu einem Beschluss führen würden. Die Entscheidung liegt beim Landratsamt.
Rain
