So klingt die Oberpfalz in Donauwörth

„Liebe Susi, ohne di wären die Kulturtage nicht das, was sie sind“: So begrüßte Oberbürgermeister Jürgen Sorré im vollbesetzten Zeughaus die Gruppe „Susi Raith und die Spießer“ in Anspielung auf einen Song der Band. Frontfrau Susi Raith hat nach jahrelangen Auftritten in verschiedenen Formationen mittlerweile Kultstatus erlangt. Als „Raith-Schwestern“ war sie gemeinsam mit ihrer Schwester Tanja und dem Blaimer für schrille Outfits und schräge, manchmal auch etwas derbe Töne bekannt, schon als Vierjährige stand sie mit ihrer Mutter vor der Kamera des Bayerischen Rundfunks und sang traditionelle Volksmusik aus dem Bayerischen Wald.

