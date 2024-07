Nach dem dritten Platz in der Vorsaison zählt der SV Wörnitzstein-Berg für viele zu den Mitfavoriten in der Fußball-Bezirksliga Nord. Druck gibt es beim SVW aber keineswegs, vielmehr will die Elf von Spielertrainer Dominik Bobinger mit Spaß und Konzentration den bisherigen Weg fortführen. Zum Auftakt geht es im Donau-Ries-Derby zum Aufsteiger Nördlingen II.

Patrick Widinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörnitzstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dominik Bobinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis