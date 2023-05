Das Freibad in Tagmersheim wird frühestens Anfang Juni öffnen

Noch gibt es im Tagmersheimer Freibad Probleme mit der Technik. Die Bürgermeisterin hofft auf eine baldige Öffnung, einen genauen Zeitpunkt gibt es nicht.

"Eigentlich sind es nur Kleinigkeiten", sagt Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer. Die Technik sei der Grund, weshalb im Freibad in Tagmersheim noch nicht gebadet werden könne. Reparaturen stehen noch an. "Am Wochenende wird es noch nicht öffnen", sagt Riedelsheimer. Sie hofft, dass das Bad Anfang Juni wieder Gäste empfangen kann. Es könne aber auch länger dauern, ein genauer Zeitpunkt lasse sich nicht abschätzen.

Die gute Nachricht: An den Preisen ändert sich im Vergleich zur vergangenen Saison nichts. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt und 55 Euro für die Saisonkarte. Für Kinder kostet der Eintritt zwei, die Saisonkarte 27 Euro. (mjk)