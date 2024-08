Schnitzeljagd von Tagmersheim nach Rögling

Ministrantenbetreuerin Bernadette Köpf und Kirchenpflegerin Tanja Kraus hatten in diesem Jahr ein Ferienprogramm-Angebot für die Katholische Pfarrgemeinde Tagmersheim vorbereitet. 32 Kinder und (ehemalige) Oberministranten trafen sich zu einer Schnitzeljagd. Vom Gemeindehaus Tagmersheim aus fand die Gruppe anhand besonderer natürlicher Gegebenheiten ihren Weg in die Röglinger Flur. An der Jagdgrenze erinnerte ein besonders geschliffener Stein an ein ehemaliges Tagmersheimer Adelsgeschlecht, das die Kinder auch anhand der Straßennamen im Dorf erkannten. Am Ortsschild von Rögling waren fünf Fragen versteckt, die die Schnitzeljagdgesellschaft mit dem Spiel 1, 2 oder 3 beantwortete. Bunte Pfeile am Boden führten schließlich zum Ziel an der Wassertretstelle. Dort erwartete die schwitzende und hungrige Meute Grillwürstel, Getränke und viel kaltes Wasser zum Durchwaten.

