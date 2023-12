Donauwörth

In dieser Tanzschule lernen Menschen Salsa, Bachata und Kizomba

Plus Salsa kennen noch viele, Bachata und Kizomba deutlich weniger. Dabei liegen diese Tänze voll im Trend. Wir wagen einen Blick in die Tanzschule "Salsa in Donauwörth".

Von Stephanie Anton

Der Raum in einem Wohnhaus nahe des Donauwörther Gymnasiums ist mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern plus zwei Kursleitern gut gefüllt. Was hier passiert, passt eigentlich überhaupt nicht zum nasskalten Winterwetter draußen. Denn bei Salsa, Bachata und Kizomba wird es ganz schön feurig.

Schon erklingen heiße Rhythmen, die Bilder von der Karibik oder Südamerika vor Augen führen: Es wird Bachata getanzt. Cosima und Erland Weber von der Tanzschule "Salsa in Donauwörth" starten mit den Grundschritten, zum Aufwärmen und Einfinden. Doch es gehen keine Paare zusammen, die zwölf Frauen und drei Männer schauen alle in die gleiche Richtung und tanzen zwei Schritte nach rechts, zwei Schritte nach links. Danach werden einfache Drehungen eingeübt.

