Der Weihnachtszauber auf der Bäldleschwaige ist zurück

Glühwein, Bratwurst und mehr: Nach coronabedingter Zwangspause lädt Karl-Philipp Sautter wieder zur "Bäuerlichen Weihnacht" auf dem Hofgut Bäldleschwaige ein.

Es riecht nach Bratwurst, dampfend heißem Punsch und frischen, gebrannten Mandeln. Überall leuchten Lichterketten und geschmückte Tannenbäume in bunten Farben, die sanfte Weihnachtsmusik im Hintergrund lädt zum romantischen Flanieren, die Wärme der Feuerschalen zum gemütlichen Zusammenstehen ein. Manch einer würde behaupten, die adventliche Vorweihnachtszeit und der damit verbundene Weihnachtsmarktbesuch ist die wohl schönste Zeit im Jahr. Und steht man an diesem Wochenende im Hofgut Bäldeschwaige der Familie Sautter in Rettingen, versteht man auch eindeutig, wieso.

Nach coronabedingter Zwangspause lädt Karl-Philipp Sautter in diesem Jahr wieder alle vier Adventswochenenden zur "Bäuerlichen Weihnacht" ein. Der Weihnachtsmarkt der besonderen Art zählt über die Landkreisgrenze hinaus zu den größten und bekanntesten. Das zeigt sich bereits an den Abenden des ersten Wochenendes. Die Parkplätze rund um das Hofgut sind voll belegt, Busse bringen Besucher von fern.

Hausgemachter Punsch und Glühwein halten auf der Bäldleschwaige warm

Es hat sich wohl über die Jahre herumgesprochen, dass sich ein Besuch der "Bäuerlichen Weihnacht" auf der Bäldleschwaige lohnt. In der charmanten Atmosphäre des Hofguts bei deftigen und süßen Köstlichkeiten sowie heißen, hausgemachten Getränken kommt jeder Besucher und jede Besucherin auf seine oder ihre kulinarischen Kosten.

Neben traditionellen Weihnachtsmarktdelikatessen wie frisch gebrannten Mandeln, Lebkuchen oder Bratwurstsemmeln kann man hier auch regionale Wildgerichte oder eine deftige Brotzeit an einem der vielen Essensstände und im Stadel genießen. Familie Sautter verkauft zudem Wildbret, Lammbraten oder Bratwürste aus der hauseigenen Wurstküche, geeignet als Geschenk oder für das Weihnachtsessen an Heiligabend.

90 Bilder Adventliche Stimmung auf der Bäldleschwaige Foto: Ilona Schmid

Frisch gestärkt geht es weiter durch die vielen Stände des Marktes, die im Innenhof und den angrenzenden Stadeln aufgebaut sind: Regionale, private Handwerker und Künstler verkaufen hier Selbstgemachtes – die perfekte Möglichkeit, um vielleicht schon das ein oder andere Geschenk zu finden. Es gibt nicht nur Getöpfertes, Weihnachtsbaumschmuck aus Holz – von der Spitze über die Kugeln bis hin zu kleinen, funktionierenden Glöckchen – oder warme, handgestrickte Mützen und Schals. Auch ausgefallenere Handwerksstücke wie Klöppelarbeiten oder den diesjährigen Christbaum können die Besucher schon jetzt erwerben.

Weihnachten ist auch die Zeit des Gebens und der Nächstenliebe: Für den guten Zweck bietet die Bäldleschwaige auch eine Tombola zugunsten des Vereins Glühwürmchen an, der schwerst- und krebskranke Kinder und deren Familien unterstützt. Und während Mama und Papa einkaufen, ist auch für die Jüngsten ein buntes Programm geboten: An allen vier Wochenenden schauen das Kasperle, Seppl, Zauberer und Krokodil im Kasperlestüberl direkt neben dem Stadeleingang vorbei. Die Kinder erwarten weihnachtliche und lustige Geschichten zum Mitmachen und Lachen.

An allen Adventswochenenden gibt es den Weihnachtsmarkt bei Tapfheim

Adventliche Stimmung gibt es auch im Freiluft-Wintergarten. Dort können die Kinder im liebevoll weihnachtlich geschmückten Stall die Tiere des Hofguts besuchen. Ein weiterer Höhepunkt für die Jüngsten: In regelmäßigen Abständen kommt der Nikolaus zu den kleinen und großen Besuchern.

Auch für Erwachsene lässt das Programm der Wochenenden kaum Wünsche offen: Erna Dirschinger lädt zu Gesang mit den Bäldle-Musikern an adventlichen Nachmittagen ein. Das Duo "Starlight" schafft an mehreren Abenden weihnachtliche Tanzatmosphäre im beheizten Winter-Biergarten. Näheres zum vorweihnachtlichen Programm und den Öffnungszeiten des Marktes ist auf der Website des Hofguts www.baeldleschwaige.de zu erfahren.