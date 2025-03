Rechtswidrige Rodungen in Tapfheim? So reagiert Bürgermeister Späth

Die Maßnahme ist nicht zu übersehen: Bäume liegen auf der Seite, Äste liegen herum: Entlang des Reichenbachs in Tapfheim fanden vor rund drei Wochen in einem großen Bereich Rodungsarbeiten statt. Für den Bund Naturschutz waren diese in einem solchen Umfang nicht rechtmäßig. Bürgermeister Marcus Späth widerspricht. Warum die Arbeiten aus seiner Sicht in dieser Form notwendig waren.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marcus Späth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rodung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis