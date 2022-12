Tapfheim

07:00 Uhr

Vom Bürgermeister zum Privatier: Was macht eigentlich Karl Malz?

Musiker statt Bürgermeister: Mit Vorliebe hält sich Karl Malz jetzt in seinem Tonstudio auf.

Plus Der ehemalige Tapfheimer Gemeindechef hat einen Terminkalender, der so voll ist, wie früher in seiner Amtszeit. Er ist gefragter Alleinunterhalter und vieles mehr.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Noch vor wenigen Wochen hat Karl Malz für seine Termine eine Sekretärin gehabt. Jetzt muss er seine Vorhaben und Unternehmungen selbst koordinieren, nachdem er nicht mehr Bürgermeister der Großgemeinde Tapfheim ist. Ob es letztlich weniger Aktivitäten sein werden als in seiner Amtszeit, darf angesichts der Fülle bezweifelt werden. Jährlich rund 800 Termine standen bei Karl Malz in seiner kommunalpolitisch aktiven Zeit im Kalender.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen