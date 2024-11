Tapfheimer Kürbis-Champion will den Weltrekord

In diesem Jahr hat ein anderer die Nase vorn gehabt bei der Kürbis-Europameisterschaft. Wobei, vielleicht hätte Luca Stöckl aus Tapfheim das Rennen ja gemacht um den mächtigsten Kürbis des Kontinents. Doch heuer setzte er aus, gezwungenermaßen. Dennoch: Er war alles andere als untätig in puncto Kürbis.

Heuer geht der EM-Titel in das Nachbarland Belgien. Mit einem wuchtigen und tonnenschweren Exemplar hat sich Kürbiszüchter Mario van Geel bei den Europameisterschaften im Kürbiswiegen in Ludwigsburg bei Stuttgart durchgesetzt: 1152 Kilogramm brachte van Geels Kürbis auf die Waage - was noch ein bisschen mehr ist als es 2023 bei Luca Stöckls Tapfheimer Exemplar der Fall gewesen war. 1041,5 Kilogramm wog die Donau-Rieser Frucht.

Heuer hatte das Studium Vorrang vor dem Kürbis

Im Gespräch mit der Redaktion erklärt Stöckl, er habe heuer schlichtweg keine Zeit gehabt für die EM. Das Studium der Biotechnologie in Freising und in diesem Zusammenhang seine Bachelor-Arbeit hätten dies nicht zugelassen. Voriges Jahr sei er tagtäglich zwischen Tapfheim und Freising hin und her gependelt um sich um seinen Rekordkürbis zu kümmern. Vier Stunden im Auto für eine Frucht. In Tapfheim sei das Züchten nur möglich gewesen, weil sein Vater das Gewächshaus mit gut 200 Quadratmeter zur Verfügung gestellt hat.

Dort hat Luca Stöckl auch ohne EM-Teilnahme in diesem Jahr weiter gezüchtet, als Training sozusagen. Mit einem 688 Kilogramm schweren Exemplar trat der Tapfheimer Student dieses Jahr zumindest bei den österreichischen Staatsmeisterschaften an. Immerhin sprang dort ein beachtlicher zweiter Platz heraus.

„Ein bisschen verrückt muss man schon sein“, sagt der Kürbis-Champ

„Man muss schon ein bisschen verrückt sein mit diesem Hobby“, sagt Stöckl und fügt hinzu: „Aber jeder ist auf seine Art verrückt.“ Beim Kürbiszüchten komme es indes allein auf die Größe an. „Es ist die größte Frucht dieses Planeten“, erklärt der angehende Biotechnologe. Bei Züchtungen erreiche man die unglaublichen Umfänge der Früchte ganz ohne Genmanipulationen, allein dies sei „einfach faszinierend“.

Die Exemplare schließlich irgendwann zu schlachten, das falle ihm nicht schwer, so der junge Tapfheimer, ganz im Gegenteil: „Den Kürbis aufzuschneiden, das ist eigentlich das Schönste.“ Mit Freunden wolle er aus einem 960 Kilo-Kürbis ein Boot bauen, wobei das Hauptproblem wohl darin liegen werde, „das Ding ins Wasser zu bekommen“.

Die Kürbis-Community arbeitet auch für den guten Zweck

Die Kerne der Superkürbisse sind unterdessen wirklich wertvoll. Die Kürbis-Community verkauft sie meist für den guten Zweck, oder um mit den Einnahmen die Meisterschaften zu finanzieren.

Ob Luca Stöckl wieder bei einer EM antritt? Wer weiß, wahrscheinlich ist es aber. Der Tapfheimer sagt klar und deutlich: „Ich will den Weltrekord.“ Übrigens: In Stöckls Bachelor-Arbeit im Fach Biotechnologie ging es nicht um Kürbisse, sondern um Tomaten. Forschungen an 80 Früchten auf einmal zu betreiben, das wäre bei den Umfängen der Kürbisse auch für die Universität wohl eine zu große Herausforderung gewesen.