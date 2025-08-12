Telekom nimmt Mobilfunkmasten in Betrieb

Die Telekom hat nördlich des Fünfstettener Ortsteils Nußbühl einen neuen Mobilfunkmasten in Betrieb genommen. Einer Pressemitteilung des Unternehmens zufolge können von der Technik auf dem 31 Meter hohen Stahlgittermast Bahnreisende, Verkehrsteilnehmer auf der Staatsstraße zwischen Monheim und Wemding sowie Bewohner der umliegenden Orte wie Nußbühl und Heidmersbrunn profitieren.

Die Telekom setzt an dem Standort mit 4G- und 5G-Mobilfunk ein. Im Landkreis Donau-Ries betreibt die Firma Telekom jetzt 78 Standorte. Die „Bevölkerungsabdeckung“ mit schnellem Mobilfunk liege damit bei 98,3 Prozent. Der Standort sei Teil des „Ultra-Kapazitätsnetzes“, das die Telekom bis 2027 bauen wolle. (AZ)

