Harburger Tennis-Jugend kürt ihre Besten

Zum Abschluss der Freiluftsaison traten beim TSV Harburg wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche an, um die Vereinsmeister in verschiedenen Altersklassen zu ermitteln. Nachdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Vorrundenspiele selbstständig organisiert und gespielt hatten, trafen sich dann die jeweiligen Halbfinalisten und spielten schließlich um die Platzierungen.

Die jüngsten Spielerinnen traten in der Kategorie Kleinfeld an. Hier gewann Lea Mugrauer das Finale gegen Julia Beer. Auf dem dritten Platz landete Sophia Simbeck nach ihrem Sieg über Anna Stadelmann. Über weitere Medaillen freuten sich Sophia Wagner und Antonia Stolz. Die Midcourt-Konkurrenz dominierte erneut Constantin Stadler, der sich im Endspiel gegen Emilia Vollert durchsetzte. Das Spiel um Platz drei zwischen Laura Förg und Jonathan Schmidt konnte Laura für sich entscheiden. Den fünften Rang teilten sich Niklas Stadelmann, Isabel Beer, Carlotta Sick, Daria Staniok und Luna Sick.

Pokale für die neuen Vereinsmeister des TSV Harburg

Bei den U12-Mädchen gewann Lotta Mühleidner alle ihre Matches und holte sich somit den Siegerpokal. Rang zwei sicherte sich Luisa Vollert vor Amelie Christ, Lenja Künast und Emilie Rieß. Im Finale der U12-Jungen verteidigte Benedikt Eska seinen Titel mit einem Sieg über Bastian Stadler. Auf Platz drei landete Maximilian Lenz. Im spannenden Endspiel der Altersklasse U15 Mädchen zwischen Sophia Christophel und Lara Schmidt ging schließlich Sophia als Siegerin vom Platz. Lilly Spiegl setzte sich im Spiel um Platz drei gegen ihre Mannschaftskameradin Mia Enßlin durch. Auf Platz fünf landete Evelin Körner.

Parallel zu den Jugendmeisterschaften gingen auch einige Spieler der 1. Herrenmannschaft in der Erwachsenenkonkurrenz an den Start. Hier holte sich Leon Leimer den Titel durch seinen Finalsieg über Marco Christ. Im Anschluss an die Finalspiele überreichte Schirmherr und Bürgermeister Christoph Schmidt zusammen mit Abteilungsleiter Hannes Hingst und Jugendleiterin Sandra Vollert im Rahmen der Siegerehrung die Pokale. Ein großes Dankeschön ging an alle Teilnehmer, Eltern, Organisatoren und Unterstützer. (AZ)