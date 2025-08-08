Zu heiß für Haustiere? So schützen Sie Ihre Tiere vor der Sommerhitze

Eben noch Regenjacke, bald schon Sonnenbrand: In den kommenden Tagen soll der Sommer mit voller Wucht zurückkehren. Während Menschen sich mit Sonnencreme, Ventilatoren und Eis Abkühlung verschaffen, leiden Haustiere oft still unter der plötzlichen Wärme. Hund, Katze, Kaninchen und Co. sind besonders an heißen Tagen auf ihre Halter angewiesen. Tierpfleger und Experten aus dem Donau-Ries-Kreis erklären, welche Strategien bei der Abkühlung helfen.

Welche Haustiere sind besonders hitzeempfindlich?

Unter großer Hitze leiden alle Tiere, sagt Tierarzt Peter Bober. Besonders betroffen seien jedoch Hunde und Katzen, denn diese könnten sich lediglich über Hecheln sowie Drüsen an den Pfoten abkühlen. „Hunde und Katzen haben im Vergleich zu anderen Kleintieren zudem oft keine Rückzugsorte“, fügt der Experte aus Hohenaltheim hinzu.

Wie erkennen Halter und Halterinnen, dass es ihrem Tier zu heiß ist?

Tiere, die unter Hitze leiden, beginnen zu hecheln und zu keuchen, erklärt Sonja Hoffmeister vom Tierheim in Hamlar. Das gelte nicht nur für Hunde, sondern auch für andere Haustiere. „Die schwitzen nicht so wie wir Menschen“, so Hoffmeister. Ihre Kollegin aus dem Tierheim in Nördlingen verweist zudem darauf, dass Tiere bei extremer Hitze lethargisch werden: „Die wollen dann nichts mehr essen und sich gar nicht mehr bewegen.“

Wichtig sei es, rechtzeitig zu reagieren, sagt Tierarzt Bober: „Jeder kann sein Tier beobachten und dann entsprechend reagieren.“ Tiere, denen es offenkundig zu heiß ist, müssten abgekühlt, der Käfig abgedeckt und von der Sonne geschützt werden. Spätestens wenn die Tiere beginnen, zu zittern, sich übergeben oder sehr stark keuchen, sollten ihre Besitzer mit ihnen zum Arzt, betont Bober: „Tierärzte können in schlimmen Fällen mit Infusionen helfen.“

Wie sollten Tiere während Hitzeperioden untergebracht sein?

„Schatten und Wasser“ sind im Sommer die obersten Gebote, damit Tiere gut durch Hitzeperioden kommen – so auch im Tierheim in Nördlingen. „Das Wichtigste ist, dass die Tiere 24 Stunden täglich Zugang zu Wasser haben“, erklärt eine Mitarbeiterin. Zudem benötigen Tiere, die draußen untergebracht sind, ausreichend Schatten. Daher sei es sinnvoll, Zwinger zu überdachen und Kleintiere mit extra Häuschen zu versorgen. Ebenso könnten nasse Handtücher Abhilfe schaffen: „Damit kann man Pfoten abkühlen.“

Im Tierheim in Nördlingen bekommen Hunde im Sommer zudem Becken mit Wasser. Das lasse sich auch zuhause leicht umsetzen, berichtet die Mitarbeiterin weiter: „Dafür braucht man keinen extra Hundepool, eine Plastikstrandmuschel wie bei Sandkästen ist ausreichend.“ Wer einen tierischen Mitbewohner im Haus hält, sollte ihm im Sommer Zugang zu den Kellerräumen gewähren. „Besonders Hunde und Katzen suchen gerne die Kühle dort“, so die Expertin.

Welche Rolle spielt die Ernährung der Tiere bei hohen Temperaturen?

Bei der Fütterung ist im Sommer vorwiegend eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr essenziell. Tiere müssen jederzeit Zugang zu frischem, sauberem Wasser haben, betont Sonja Hoffmeister.

Es kann daher sinnvoll sein, zusätzliche Flüssigkeit über wasserreiches Futter zu sichern. Das Team des Tierheims in Nördlingen achtet im Sommer daher darauf, viel saftiges Obst und Gemüse zu verfüttern. „Wir geben den meisten Tieren im Sommer eigentlich kein Trockenfutter“, berichtet eine Mitarbeiterin.

Welche Fehler sollten Tierhalter im Sommer unbedingt vermeiden?

Einer der größten Fehler im Sommer ist es, seinen Hund im Auto zu lassen, sagt Sonja Hoffmeister. Denn Fahrzeuge heizen sich besonders schnell auf und werden zur Hitzefalle für Vierbeiner. „Leider sehen wir das immer wieder“, so die Leiterin des Tierheims Hamlar, und appelliert an alle Hundebesitzer, ihre Schützlinge nicht in geparkten Autos zurückzulassen. Darüber hinaus sollten Hunde im Sommer erst bewegt werden, wenn es nicht mehr so warm ist, erklärt Hoffmeister weiter: „Gassi geht man am besten morgens oder abends.“

Ebenfalls gefährlich ist heißer Bodenbelag im Sommer. Teer und Asphalt werden durch die Sonne stark erwärmt – Tiere, die darüber laufen, verbrennen sich die Pfoten, erklärt Tierarzt Peter Bober. Er empfiehlt daher, die Bodentemperatur vorab zu prüfen: „Berühren Sie mit der Handfläche für mindestens fünf Minuten den Teer.“ Wenn es für den Menschen zu heiß ist, dann gilt das auch für seinen tierischen Begleiter. Der Tierarzt warnt ebenfalls davor, das Fell im Sommer zu kurz zu scheren. Dahinter stecke oft die gute Absicht, dem Tier Abkühlung zu verschaffen. Aber besonders Hunde könnten sich dadurch leichter einen Sonnenbrand holen, so Bober.