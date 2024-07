Auto prallt gegen Baum: Autofahrer stirbt bei Heidmersbrunn

In den Trümmern seines Audi ist am Freitagnachmittag ein 47-Jähriger an der Staatsstraße 2214 nahe dem Fünfstettener Ortsteil Heidmersbrunn gestorben. Der Mann aus dem Nachbarlandkreis Weißenburg-Gunzenhausen war auf gerader Strecke offenbar mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in einem kleinen Waldstück mit voller Wucht gegen eine Eiche gestoßen.

Der Aufprall auf deren Stamm mit rund 80 Zentimeter Durchmesser zerlegte den Wagen komplett. Die Einzelteile wurden zum Teil mehrere Meter hoch in die Bäume geschleudert und im weiten Umkreis verstreut. Wie die Polizeiinspektion Donauwörth mitteilt, passierte das Unglück gegen 15.45 Uhr. Der Fahrer war alleinbeteiligt und saß auch alleine in seinem Wagen.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten angeordnet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth zu melden. Die Freiwilligen Feuerwehren Wemding und Heidmersbrunn waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort und leiteten auch den Verkehr um. Die Staatsstraße war mehrere Stunden lang komplett gesperrt.