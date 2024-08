Freizeitvielfalt für das reife Alter: Diese Angebote gibt es für Senioren

Mit dem Abschied aus dem Berufsleben beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Das Rädchen, das sich ein Leben lang im gewohnten Gang gedreht hat, wird neu ausgerichtet. Man hat einiges erlebt und gewonnen im Laufe der Zeit, aber es geht manchmal auch nicht mehr alles so schnell - man ist schließlich keine 20 mehr. Der Wecker läutet nicht mehr zur gewohnten Stunde und von einem Tag auf dem anderen ist da eine Menge schöne, freie Zeit, die man im Berufsleben nicht hatte. Zum Glück gibt es einige interessante Freizeitangebote für Senioren im Landkreis Donau-Ries.

Verschiedene Seniorenkreise bieten ein vielfältiges Programm an, das nur in Auszügen erwähnt werden kann. Am 19. September ab 14.30 Uhr präsentiert Monsignore Herbert Lang bei Kaffee und Kuchen einen Diavortrag über die „schönsten Klöster und Stifte in Österreich“ in der Münsterpfarrei in Donauwörth. Nach Benzingen geht es mit dem Seniorenkreis der Münsterpfarrei dann am 10. Oktober in das dortige Museum „Besenwelten“, wo Besen aus aller Welt bestaunt werden können. „Jeder ist willkommen“, erklärt Brigitte Leitmeir, Leiterin des Seniorenkreises der Münsterpfarrei "Zu Unserer Lieben Frau" (Telefon 0906/21874).

Der Seniorenkreis St. Salvator in Nördlingen lädt zum Erntedankfest ein

Wenige freie Plätze gibt es auch noch im Bus zum Brombachsee am 17. September, der um 12.35 in Wörnitzstein und um 12.45 Uhr in Riedlingen hält. „Wir unternehmen bei dem Ausflug eine etwa eineinhalbstündige Rundfahrt auf dem See. Bei uns gilt: Gäste sind jederzeit willkommen“, meint der Leiter des Riedlinger Seniorenkreises von St. Martin Willi Köpf (Telefon 0906/1273).

Herzlich eingeladen ist jedermann und -frau auch zum Erntedankfest am 1. Oktober - zu Sauerkraut und Kesselwürst´ im Pfarrheim St. Salvator in Nördlingen. Mit Dr. Wilfried Sponsel können sich Senioren am 5. November dann bei seinem Vortrag im Seniorenkreis St. Salvator auf eine Reise über den historischen Friedhof in Nördlingen begeben (Telefon 09081/87827).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der sportlichen Betätigung im Landkreis Donau-Ries

Aber auch für die körperliche Fitness ist einiges geboten. So bietet Elisabeth Meir in Donauwörth montags zwei gemischte Gruppen für Mann und Frau im reifen Alter an. Von 16.30 bis 17.15 Uhr können sich Senioren bei Stuhlgymnastik verausgaben, während in der nächsten Einheit bis 18 Uhr mit verschiedenen Kleingeräten - Hanteln, Ball, Theraband - trainiert wird. Die Übungen dienen der Kräftigung der Muskulatur und sollen die Koordination und die Balance verbessern (Telefon 0906/91678).

Wer mit seinem Nächsten noch näher auf Tuchfühlung gehen will, findet eventuell Gefallen am Seniorentanz ab 50 aufwärts „Tanz mit - bleib fit“ von Angelika Schmidt-Thrul. Die Teilnehmer treffen sich immer donnerstags um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Donauwörth für Volks- sowie Gesellschaftstänze und Line-Dance (Telefon 09097/90021).

In Nördlingen und Donauwörth treffen sich Senioren in Tanzkursen

Auch in Nördlingen legt der „Fröhliche Tanzkreis“ freitags unter der Leitung von Edeltraud Pilz in der Dienststelle des Bayerischen Roten Kreuzes eine flotte Sohle aufs Parkett. Nach Aussage von Alexander Kalteiß von der Servicestelle Ehrenamt des BRK in Nordschwaben wird am Donnerstag in Nördlingen auch Gymnastik für Senioren angeboten, wobei Pilz dabei individuell auf die jeweilige Fitness der Personen eingeht (Telefon 09081/290876).

Weitere interessante Freizeitangebote lassen sich im Wegweiser für Senioren in Nördlingen und Donauwörth finden, die jeweils auch im Rathaus ausliegen.