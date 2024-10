Musik von A bis Z, Natur entdecken und ganz viel Kabarett

Dieses Wochenende freut sich der Landkreis über ein buntes Programm. Zahlreiche Kabarett-Auftritte sorgen für eine gute Portion Spaß. Musikalisch ist von Jazz, Klassik, Rock und Pop alles geboten und auf Führungen und Workshops kann der Naturliebhaber viel entdecken und genießen. Hier kommen unsere Tipps zum 4. bis 6. Oktober.

Kunst und Kultur

Der Kabarettist und Autor Wolfgang Krebs tritt am Samstag um 20 Uhr in der Bäumenheimer Schmutterhalle mit „Bavaria First!“ auf. Auch in der Harburger Grund- und Mittelschule wird am Samstag um 19.30 Uhr Kabarett aufgeführt. Günter Grünwald und Rad Gumbo tun sich zusammen – Bayerisches Kabarett trifft Southern Blues. Das B+ Natur- und Umweltbildungszentrum lädt am Sonntag um 15 Uhr zum Papp&Klapptheater aus Neuburg ein. Die Theatergruppe Riesrandstadl spielt am Samstag und Sonntag jeweils um 19.30 Uhr die ausgebuffte Rentner-WG in Fremdingen im Riesrandstadl. In der Wallersteiner Maria-Ward-Realschule spielt die Jugend der TWG am Samstag um 19 Uhr und Sonntag um 14 Uhr „Die Feuerzangenbowle“.

Natur

In Nordheim haben Kinder mit ihren Eltern die Möglichkeit die Natur mit den Garten- und Blumenfreunden Nordheim zu entdecken und dabei so einiges zu lernen. Die Entdeckertour findet am Sonntag um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist am Parkplatz der Raiffeisenbank. Die Rieser Naturstiftung beteiligt sich zusammen mit dem Rieser Naturschutzverein an der Aktionswoche mit einer Magerrasenpflege am Nordhang des Riegelbergs bei Holheim. Die Mitmachaktion findet am Samstag um 9 Uhr statt. Am Freitag um 18 Uhr findet ein Kurs mit Kräuterexpertin Sonja Hermann im B+ Zentrum Blossenau statt. Sie bereit mit den Kursteilnehmern Salbe, Öl und Tinktur aus Engelwurz, Karde und Beinwell zu aus natürlichen Stoffen ohne Konservierungsmittel.

Musik und Konzerte

- Pop, Rock und Jazz: Im Doubles Starclub in Donauwörth tritt am Samstag um 21 Uhr Helter Skelter auf. Am Sonntag findet das letzte Konzert der Reihe Jazz im Rainer Kultursaal im Schloss statt. Um 11 Uhr treten die Musiker Italian Organ Trio auf.

- Klassik: Am Samstag findet im Gempfinger Pfarrhof die Konzert-Lesung „Schattenriss einer Liebe - George Sand und Frederic Chopin“ von und mit Jovita Dermota und Wolfgang Leibnitz (Klavier) statt. Im Donauwörther Zeughaus tritt Samstag um 19 Uhr das Feuerbach-Quartett mit einer Neudefinition der Kammermusik auf. Die Pfarrkirche St. Martin in Mertingen lädt Sonntag um 17 Uhr zu einem Kirchenkonzert mit dem Erlopeas Posaunenquartett ein.

Feste und Märkte

- Märkte: Am BRK-Zentrum Donauwörth ist am Freitag von 13 bis 16 Uhr ein Flohmarkt, Kleider- und Wäschebasar für Kinder und Erwachsene aufgebaut und lädt zum Stöbern ein. In Bäumenheim findet am Freitag von 14 bis 18 Uhr der Regionale Bauernmarkt statt. Auch in Rain ist Freitag von 8 bis 14 Uhr Bauernmarkt.

- Feste: Das Biohöfle in Mertingen feiert am Samstag von 11 bis 15 Uhr sein Höflefest.

Führungen und Touren

- Führungen: In Nördlingen findet am Sonntag um 11 Uhr eine Themenführung zu „rund um 600 Jahre Nördlinger Wirtshausgeschichte“ statt. Treffpunkt ist an der Rathaustreppe.

- Touren: Im Rahmen des UN World Habitat Days und des EGN Geodiversity Days bietet Geologe Kurt Koepelin am Sonntag von 14 bis 16.30 Uhr eine Geopark-Führung zum Thema „Schlacht von 1634 fußt auf Geologie“ an.

Und sonst so?

- In Rain wird am Freitag von 15 bis 18 Uhr eine „Digitallotsen Beratung“ angeboten. Der Helferkreis Rain hilft kostenlos bei Fragen rund ums Smartphone, Handy und Tablet.

- Im Rahmen von „Nördlingen verbindet“ findet in der Küche der Liselotte-Nold-Schule am Wochenende ein Kochkurs für Seniorinnen und Senioren statt.