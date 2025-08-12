Icon Menü
Transporter rollt in Donauwörther Parkstadt los: hoher Sachschaden

Donauwörth

Führerloser Transporter prallt gegen Haus: Hoher Schaden bei Unfall

In der Donauwörther Parkstadt macht sich ein Fahrzeug selbstständig. Der Schaden ist hoch.
    Die Polizei meldet einen spektakulären Unfall aus der Donauwörther Parkstadt. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    In der Donauwörther Parkstadt hat sich am Montag ein Transporter selbstständig gemacht und hat hohen Sachschaden angerichtet. Das Fahrzeug prallte gegen ein Auto, überrolte einen Baum und stieß gegen ein Wohnhaus.

    Nach Auskunft der Polizei passierte der Unfall um 8.15 Uhr im Sperberweg. Dort parkte ein 62-Jähriger den Wagen, sicherte diesen aktuellen polizeilichen Erkenntnissen zufolge aber nicht ordnungsgemäß. Der Transporter rollte deshalb los. Zunächst prallte er gegen einen Pkw, der auf der anderen Straßenseite stand und einem 68-Jährigen gehört. Dann überrollte das Fahrzeug in einem Vorgarten einen Baum und prallte gegen die Fassade des Gebäudes.

    Der Schaden summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 40.000 Euro, so die Polizei. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. (AZ)

