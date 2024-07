Rekordandrang: Bayerns junge Triathleten erobern Harburg

Die besten jungen Triathleten aus ganz Bayern sind zum Finale der bayerischen Meisterschaft der Schüler- und Jugendklassen im Triathlon in Harburg zusammengekommen. Die Veranstaltung verzeichnete mit 200 Starterinnen und Startern in ihrer 6. Auflage einen Teilnehmerrekord.

Die wunderbare Lage am Fuße der Harburg, direkt neben der Wörnitz, zog bereits am Samstag viele Athleten an, die mit Zelten und Wohnwagen an der Wettkampfstätte campierten. Am Sonntag ging es ab 7 Uhr Schlag auf Schlag. Die Athleten checkten ein und die Triathlon-Arena füllte sich. Bestes Wetter, angenehme Wassertemperaturen in der Wörnitz und perfekt vorbereitete Strecken sorgten für einen tollen Wettkampf.

Das erste Mal spannend wurde es bereits vor dem Start der Wettkämpfe. Organisationsleiter Jochen Rühl überreichte zusammen mit Helmut König (Vorsitzender der Triathlon-Abteilung) den Wanderpokal an die teilnehmerstärkste Mannschaft. Nach dem TSV Harburg mit 22 Triathleten und Triathletinnen war das die TSG Roth mit 16 Aktiven, die sich im zweiten Jahr in Folge den Wanderpokal sicherte.

Julia Weiland vom TSV Harburg auf dem zweiten Platz der Jugend A

Pünktlich um 10.15 Uhr fiel dann der erste Startschuss für die Jugend A. Das 19-köpfige Teilnehmerfeld wurde in kurzen Zeitabständen nacheinander auf die Strecke geschickt. Mit teilweise spektakulären Sprüngen wurde den Zuschauern sehr viel Unterhaltung geboten. Auf dem Rad waren drei Runden zu fahren, es folgen zwei Laufrunden. Bei den Athleten siegte Corbinian Meier vom TSV Brannenburg, Luca Schreitmüller vom TSV Harburg kam auf Platz drei. Bei den Athletinnen gewann Franka Fleckenstein vom ESV Gemünden, gefolgt von Julia Weiland und Elisabeth Haupt. Paula Kleindienst erreichte Platz sechs (alle drei TSV Harburg).

Um 11.20 Uhr hieß es für die Jugend B, ab ins kühle Nass. 32 Athletinnen und Athleten absolvierten den Sprung vom Steg. Schnellster Junge war Alexander Tresselt vom Tri-Team Schongau, vom TSV Harburg starteten Joel Westphal (Platz fünf) und Simon Naschwitz (Platz sieben). Schnellstes Mädchen war Josefine Doseth vom SV Würzburg 05. Schnellste Harburgerin war Nina Mayer, sie erreichte Platz drei.

Harburger Triathleten mischen vorne mit

Mittags folge dann der Start für die Altersklasse Schüler A. 28 begeisterte Nachwuchstriathleten zeigten ihr Können über 250 Meter Schwimmen, sieben Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen. Julius Doseth vom SV Würzburg 05 siegte in 23:28,29 Minuten. Bei den Athletinnen entschied Elena Gutierrez-Steinhauer vom TV 1848 Erlangen das Rennen für sich. Starter TSV Harburg: Melek Erdogan (Platz 9), Laura Reinsch (Platz 11), Levin Gentner (Platz 12) und Jakob Lepp (Platz 16).

Im Rennen Nummer vier starteten 24 Kinder in der Altersklasse Schüler B. Hier waren die Strecken auf 150 Meter Schwimmen, drei Kilometer Radfahren und 800 Meter Laufen verkürzt. Am schnellsten schaffte das Maximilian Lorenz von der TSG 08 Roth gefolgt von Quinn Ellrich vom TSV Harburg. Weitere TSV Starter: Julian Bock (Platz acht), Maximilian Kristen (Platz zehn) und Maxime Westphal (Platz elf). Bei den Mädchen siegte Rosalie Schebesta vom Triatus Feuchtwangen. Jana Graf (Platz sechs) und Louisa Wagenknecht (Platz sieben) starteten für den TSV Harburg.

Teilnehmer des Kids Run starten ohne Zeitnahme

Die jüngsten in der Altersklasse Schüler C sind gerade mal acht und neun Jahre alt. 17 Mutige wagten den Sprung vom Steg in die Wörnitz und schwammen 100 Meter. Anschließend waren zwei kleine Radrunden zu absolvieren, bevor der 400-Meter-Lauf folgte. Mit deutlichem Vorsprung von fast einer Minute siegte Max Knabe vom TSV Brannenburg Triathlon. Bei den Mädchen war Elisabeth Ramian vom TSV Eintracht Karlsfeld in 14:49,29 Minuten die Schnellste.

Bevor am Nachmittag die spannende Single-Mixed Team Relay starten konnte, waren kleine Umbauarbeiten und eine neue Vorbereitung der Athleten in der Wechselzone nötig. In dieser Zeit findet immer der Kids-Run statt. Ohne Zeitnahme starteten hier 30 Kinder, die sich im Ziel alle über eine Finisher-Medaille freuen durften.

Spannende Rennen bei den Staffeln

Um 15 Uhr fiel dann der letzte Startschuss des Tages für die Staffeln. Jeweils ein Mädchen und ein Junge absolvierten abwechselnd zwei Mini-Triathlons. Im Einzelstart ging es für die 31 Mädchen ins Wasser. Die Jungs warteten im Wechselkorridor auf ihre Partnerin. 75 Meter Schwimmen, 1,5 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen stand nun an, dann die Übergabe des Transponders und die Jungs machten sich auf die gleiche Strecke. Die Mädchen mussten in der Zwischenzeit ihre Schwimmutensilien aus der Wechselzone holen und das Rad und die Laufschuhe wieder vorbereiten. Schnell zurück in den Wechselkorridor und den Transponder vom Jungen übernehmen. Nach dem zweiten Start des Jungen konnten die Staffeln dann gemeinsam ins Ziel einlaufen.

Den schnellsten Mini-Triathlon absolvierte Luca Schreitmüller in einer Zeit von 7:01,41 Minuten. Siegerstaffel bei den Schülern B und A – Jugend B war das Team des SV Würzburg 05 mit Josefine und Julius Doseth gefolgt von der Staffel TSV Harburg 1.2 mit Nina Mayer und Joel Westphal. Siegerstaffel bei der Jugend B&A – Junioren war das Team NawaRo-Vollast-Tri Team Schongau mit Maja Zidek und Benedikt Müller, gefolgt vom Team TSV Harburg 1.5 mit Elisabeth Haupt und Luca Schreitmüller. Platz drei erreichte das Team TSV Harburg I mit Julia Weiland und Simon Naschwitz.

Als rundum gelungen lobte Thomas Burger, Vizepräsident Leistungssport des BTV, die Veranstaltung des TSV Harburg. Bei der abschließenden Siegerehrung wurde den Siegern der Einzelrennen der traditionelle Harburger Laib und eine Siegermedaillen überreicht. Die Staffelsieger bekamen gefüllte Geschenkbeutel. Organisator Jochen Rühl zeigt sich rundum zufrieden und bedankte sich bei allen Teilnehmern, Besuchern und den vielen Helfern. (AZ)