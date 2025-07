Trickbetrüger stiehlt Geld aus Wohnung von Seniorin in Holzheim

Ein angeblich hilfsbedürftiger Bettler hat eine Seniorin in Holzheim bestohlen. Laut Polizeibericht klingelte der bisher Unbekannte am vergangenen Freitag gegen 10 Uhr an der Tür der Rentnerin und bat sie um Bargeld. Die Frau entschloss sich, dem Bettler einen kleinen Betrag zu geben und ging in ihre Wohnung, um das Geld zu holen. Dabei folgte ihr der Mann, wodurch es ihm offenbar gelang, Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus der Wohnung zu stehlen. Erst am Montag bemerkte die Seniorin den Diebstahl und erstatte Anzeige bei der Polizei. Den Täter beschrieb sie als etwa 1,80 Meter groß, er habe gebrochenes Deutsch gesprochen. Wer Hinweise zum Täter geben kann, soll sich unter Telefon 09090/70070 bei der Polizei melden. Folgende Ratschläge gibt die Polizeiinspektion Rain, um sich vor Trickbetrügern zu schützen:

Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung.

Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel.

Reichen Sie bei einer angeblichen Notlage den gewünschten Gegenstand durch den geöffneten Türspalt hinaus oder bieten Sie an, nach Hilfe zu rufen.

Sind Sie allein, dann bitten Sie wenn möglich Nachbarn hinzu.

Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Beachten sie den Grundsatz: Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. (AZ)