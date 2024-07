TSV Rain: 0:1 gegen Erlbach und harte Kritik vom eigenen Trainer

Viele Gäste waren bei der Medienrunde nach dem Heimspiel des TSV Rain gegen Erlbach nicht zu Gast. Doch diejenigen, die zugegen waren, horchten beim Statement des neuen Cheftrainers der Tillystädter auf. Sven Zurawka war spürbar enttäuscht nach der 0:1-Niederlage (0:0) seiner Fußballer. Das machte er auch mit Worten deutlich: „Man hat in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass die Mannschaft aktuell nicht Bayernliga-tauglich ist. Es wissen hoffentlich auch alle im Verein, dass da noch einiges zu tun ist. Mit dieser Mannschaft werden wir in der Liga nichts zu suchen haben.“ Der frustrierte Trainer legte sogar noch nach: „Es war in allen Belangen viel zu wenig. Ich habe es der Mannschaft auch so gesagt. Aktuell haben drei Spieler Bayernliga-Niveau, der Rest nicht.“

