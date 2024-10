B25-Tunnels bei Harburg werden halbseitig gesperrt

Verkehrsteilnehmer auf der B25 müssen sich in der Zeit von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Tunnel bei Harburg auf Wartezeiten einstellen. Grund: Es steht die halbjährliche Reinigung der Röhren an.

Sie beginnt am Donnerstag, 17. Oktober, um 18 Uhr und soll am Freitag, 18. Oktober, um etwa 5 Uhr vor dem morgendlichen Berufsverkehr abgeschlossen sein. Die Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung der Straße statt. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Dies teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. (AZ)