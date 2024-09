Polizei stoppt Holztransporter: Er war deutlich überladen

Ein Holztransporter aus Baden-Württemberg ist am Montag, gegen 6.45 Uhr, einer zivilen Videostreife der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth auf der B25 bei Harburg aufgefallen. Der Fahrer war augenscheinlich zu schnell unterwegs. Zudem bestand laut einem Polizeibericht die Annahme, dass das Fuhrwerk deutlich überladen war.

Eine anschließende Kontrolle samt Verwiegung bestätigte beide Beobachtungen. Der Holzlaster hatte ein Gewicht von fast 50 Tonnen und war somit um knapp 25 Prozent überladen. Die Beamten zeigten den Fahrer an. Das folgende Bußgeld werde bei rund 400 Euro plus Gebühren und Auslagen liegen, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Die Weiterfahrt wurde erst nach einer Abladung der überzähligen Baumstämme genehmigt. Gegen den Fahrzeughalter wurde zudem ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung eingeleitet. (AZ)