Historiker Merkl schreibt Buch über Geschichte der Pfarrei Übersfeld

Plus Der Historiker Franz Josef Merkl und sein Team haben auf über 100 Seiten einen Reiseführer durch viele Jahrhunderte Kirchengeschichte in Übersfeld, Burgmannshofen und Blossenau geschaffen.

„Der Omnibus gefällt mir“, beginnt Franz Josef Merkl die Vorstellung der Kirchenchronik der Pfarrei Übersfeld am Ende des Festgottesdienstes, der vom Blossenauer Chor Fis Famos feierlich umrahmt wurde. Was es mit dem Bus auf sich hat, dazu gleich mehr.