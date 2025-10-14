Gansheimer Feuerwehr „in die Knie gezwungen“

Die Freiwillige Feuerwehr Gansheim feiert vom 8. bis 10. Mai 2026 ihr 150-jähriges Bestehen. Zu einem Feuerwehrjubiläum gehört natürlich auch ein Patenverein. Deshalb machten sich die Kameraden der Gansheimer Feuerwehr unter Begleitung ihrer Festdamen und dem Schirmherrn Alois Schiegg auf den Weg nach Übersfeld zu ihrer Nachbarwehr Burgmannshofen/Übersfeld. Am Kirchplatz wurden die Gansheimer bereits von ihrem Wunsch-Patenverein sowie einer großen Menge Zuschauer erwartet. Unter musikalischer Begleitung der „Gansamer Dorfmusi“ machte sich ein Umzug von 250 Personen auf zur Festhalle, dort angekommen erwartete die Gansheimer Kameraden bereits ein Holzscheit, auf dem sie in traditioneller Manier kniend in intensive Verhandlungen mit der Nachbarwehr eintraten. Die Burgmannshofer und Übersfelder hatten auch einige Aufgaben für die Gansheimer vorbereitet bei denen Team- und Koordinationsfähigkeit unter Beweis gestellt werden mussten. Schließlich erklärte sich die Burgmannshofer Feuerwehr bereit, das Amt des Patenvereins für das 150-jährige Jubiläum zu übernehmen und so die freundschaftliche Tradition der gegenseitigen Patenschaft fortzuführen.

In ausgelassener und erinnerungswürdiger Weise wurde der weitere Teil des Abends gefeiert. Ein kleiner Höhepunkt war noch die Premiere eines eigens für das anstehende Feuerwehrfest, von „DJ Usselflow“ und Annika Rödl komponierten Partylieds. Die Feuerwehr Gansheim freut sich nun auf das bevorstehende Vereinsjubiläum, gemeinsam mit dem neu gewonnenen Patenverein steht einem unvergesslichen Fest nichts mehr im Wege.

Eröffnet wird das Festwochenende in Gansheim am Freitag mit Festakt und Bieranstich. Am Samstag ist ein Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen geplant. Abends sorgt "Jolly Sound" für Stimmung. Der Sonntag findet traditionell mit Festgottesdienst und Umzug statt.

