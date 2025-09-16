Icon Menü
Unbekannter beschädigt Auto in Donauwörth: rund 10.000 Euro Schaden

Donauwörth

Unbekannter zerkratzt Auto: 10.000 Euro Schaden

In Donauwörth beschädigt ein Unbekannter mutwillig einen geparkten Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Ein Unbekannter hat in Donauwörth großen Schaden an einem Auto angericht. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat am Sonntag in Donauwörth ein geparktes Auto mutwillig beschädigt. Die Reparaturkosten dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro belaufen.

    Nach Angaben der Polizei stellte ein 37-Jähriger zwischen 14 und 17.30 Uhr seinen schwarzen VW Passat ordnungsgemäß in der Kapellstraße ab. Eine unbekannte Person zerkratzte den Pkw in dieser Zeit an mehreren Türen und an den Kotflügeln. Dies geschah wohl mit einem scharfkantigen Werkzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

    Beamte sicherten Spuren und ermitteln wegen Sachbeschädigung. Die Inspektion Donauwörth bittet zudem um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

