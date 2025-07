Ungekannter zerstört Glasscheibe einer Bushaltestelle in Auchsesheim

Die Glasscheibe einer Bushaltestelle in Auchsesheim war das Ziel einer mutwilligen Beschädigung. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, machte sich ein Unbekannter dort am Samstag in der Zeit zwischen 18 und 21.15 Uhr zu schaffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

