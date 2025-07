Unbekannter besprüht Auto mit pinker Farbe

In der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter ein Auto in Genderkingen mutwillig beschädigt. Der Täter besprühte den geparkten Pkw mit pinker Farbe.

Nach Angaben der Polizei hatte der Eigentümer den schwarzen Mercedes am Samstag am Schulweg an seinem Wohngrundstück abgestellt. Während der Nacht sprühte ein Unbekannter die Farbe auf das Fahrzeug. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Zeitraum der Tat kann zwischen 23 Uhr und 0.10 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)