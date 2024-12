Unbekannter entsorgt Kadaver von Schafen am Waldrand

Eine höchst unappetitliche Entdeckung hat ein Spaziergänger nahe Otting gemacht. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag stieß der Passant um etwa 15 Uhr am Waldrand neben der Wemdinger Straße auf mehrere Plastiksäcke. In diesen befanden sich die Überreste von Tieren.

Eine Streife der Polizei stellte vor Ort vier blaue Müllbeutel fest. In jedem befand sich ein Schafskadaver. Die hatte der Täter illegal in der Landschaft entsorgt. An den toten Tieren befanden sich keine Kennzeichnungsmarken. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ein.

Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)