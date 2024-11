Unbekannter fährt gegen Gartenmauer in Bäumenheim

Eine Gartenmauer hat am Samstag ein unbekannter Fahrer in Bäumenheim beschädigt. Zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr wendete oder rangierte er mit seinem Fahrzeug in einer Hofeinfahrt in der Eigerstraße und touchierte dabei die Mauer. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 500 Euro.

Der Zusammenstoß muss von dem Unfallverursacher bemerkt worden sein, da die Person die abgebrochenen Mauerplatten einsammelte und mitnahm. Es wurde Anzeige wegen Unfallflucht erstattet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der 0906/706670 an die Polizei zu wenden. (AZ)