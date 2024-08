Fahrrad-Dieb bei Party an Wasserhaus in Nordheim

Während einer Party am Jugendzentrum Wasserhaus Nordheim hat ein Unbekannter ein Fahrrad gestohlen. Dieses gehört einer 21-Jährigen.

Die Besitzerin stellte nach Auskunft der Polizei das weiße Mountainbike der Marke Cube (Typ Nature Pro) am vorigen Samstag gegen 23 Uhr unversperrt in der Brunnenstraße ab. Als die junge Frau am nächsten Morgen um 5 Uhr zurückkehrte, war das Rad weg. Die Beute hat einen Wert von circa 800 Euro.

Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)