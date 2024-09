Geldbeutel-Dieb auf Parkplatz von Kaufland in Donauwörth

Einen kurzen Moment der Unachtsamkeit eines Kunden hat am Donnerstag ein Unbekannter auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth für einen Diebstahl genutzt. Wie die Polizei berichtet, verlud ein 56-Jähriger um 13.30 Uhr dort seine Waren aus dem Einkaufswagen auf die Rücksitzbank des Autos. In dieser kurzen Zeit nahm der Täter oder die Täterin die im Einkaufswagen liegende Geldbörse mit.

In dem Portemonnaie befanden sich rund 200 Euro Bargeld. Für das Opfer kommen die Wiederbeschaffungskosten diverser Ausweisdokumente hinzu.. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)