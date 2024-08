Unbekannter beschädigt Auto in Hamlar mit Gülle

Einen unappetitlichen und nicht alltäglichen Fall der Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Hamlar. Eine unbekannte Person sorgte mit Gülle dafür, dass ein Schaden an einem Auto entstand.

Der Wagen gehört einem Anwohner in der Albanusstraße. In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, verteilte der Täter oder die Täterin die Flüssigkeit an der Hofeinfahrt des Anwesens. Teile der Gülle landeten auf einem schwarzen Opel. Dadurch wurde an mehreren Stellen der Lack des Wagens angegriffen. Der Sachschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)