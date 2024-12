Unbekannter verursacht Unfall in Holzheim – und flüchtet

In Holzheim ist es in den vergangenen Tagen zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen Samstag, 21. Dezember, und Samstag, 28. Dezember fuhr eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen auf einem Parkplatz in der Birkenstraße abgestellten Pkw an.

Dieser wurde an der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher meldete sich nicht bei der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rain unter der 09090/700-0 zu melden. (AZ)