Unbekannter will Papiertonnen anzünden

Unbekannte haben am Montagmorgen versucht, in der Heilig-Kreuz-Straße in Donauwörth zwei Papiertonnen anzuzünden. Dies misslang glücklicherweise, teilt die Polizei mit.

Zeugen zufolge war der Zündler gegen 8.30 Uhr am Werk. Das Feuer griff jedoch nicht auf den Inhalt der Tonnen über. Ein Sachschaden entstand daher den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)