Juli-Wetter in Donauwörth: Von Gewittern zu Hochsommerhitze

Auch wenn es Anfang Juli mit zahlreichen Gewittern und Regengüssen zunächst aussah, als würde der Raum Donauwörth einen recht unbeständigen Sommermonat erleben, änderte sich dies etwa ab Monatsmitte deutlich und der Hochsommer ließ grüßen.

Der Start in den ersten Tagen des Juli erfolgte nicht so, wie man es von einem Sommermonat erwartet: Es war vor allem zu kühl und deutlich zu nass. Das besserte sich ab dem 5. Juli und am Tag danach kletterte das Thermometer immerhin auf 29 Grad. Nach einem kurzen Rückfall stieg die Temperatur ständig an, um am 9. Juli 31,4 Grad zu erreichen, der erste Tropentag des Monats war erzielt.

Juli 2024 in Donauwörth: Hochdruckgebiet sorgt für Beständigkeit

Diese sehr warme Phase hatte vier Tage Bestand, bis das Tief Frieda Regen brachte und die Temperatur erneut sinken ließ. Dieses Hin und Her bei der Temperatur dauerte bis zum 13. Juli. Doch dann setzte endlich der Hochsommer erneut ein - mit Werten, die 31 Grad erreichten, und der Sonnenschein legte zu. Dieser Trend hielt das Wetter nicht von einzelnen Launen ab. So prasselten am 16. Juli plötzlich Regenschauer (19 Liter pro Quadratmeter) herab. Doch mehrere Hochdruckgebiete ließen das Wetter beständiger werden, der Hochsommer hatte fest Fuß gefasst und hielt bis Monatsende mit kleinen Unterbrechungen durch. Der Monat endete mit einem leichten Gewitter und einer Maximaltemperatur von fast 34 Grad.

Die vielen Temperaturspitzen zeigen, dass es letztlich doch ein sehr warmer Sommermonat war.

Bemerkenswert war der Temperaturverlauf über den ganzen Monat hinweg: Die erste Monatshälfte verlief sehr unbeständig und vor allem die Temperatur ließ, wenige Tage ausgenommen, immer wieder zu wünschen übrig. Erst in der zweiten Monatshälfte standen hochsommerliche Werte deutlicher auf der Tagesordnung und der Monat erwies sich erneut als zu warm, so wie alle bisherigen Monate des Jahres. Außergewöhnlich war zudem, dass bis Monatsende nur zwei Gewitter zu verzeichnen waren (normal fünf).

Zu wenig Sonnenschein im Raum Donauwörth im Juli

Für Juli war die Sonnenscheindauer mit nur 209 Stunden (normal 229) ähnlich wie im Vormonat deutlich zu niedrig. Es verging zwar kein Tag ohne Sonnenschein, doch nur sechs Tage mit zehn Stunden Sonne oder mehr konnten den Schnitt auch nicht mehr retten

Trotz zweier Starkregenfälle war die Niederschlagsmenge in der ersten Monatshälfte zu gering und das ging bis Monatsende so weiter, denn es trat kaum noch nennenswerter Niederschlag auf. Die Folge war ein Defizit von 38 Prozent. (wene)

Temperatur:

Schnitt: 20,2 Grad (normal 19,4 Grad)

Maximum: 33,9 Grad am 30. Juli um 15.50

Minimum: 11,0 Grad am 4. Juli um 02.20

28 warme Tage (normal 27), 20 Sommertage (normal 17) und sieben Tropentage (normal fünf).

Niederschlag:

56,6 Liter pro Quadratmeter (nur 62 Prozent des üblichen Wertes)

14 Niederschlagstage (normal 15)

Wind:

Schnitt: 6,6 Stundenkilometer

Maximum: 44 Stundenkilometer am 6. Juli um 15.20 Uhr

vorherrschende Windrichtung: Nordwest