Unfall an Auffahrt zur B16: Zwei Leichtverletzte

An der B16-Anschlussstelle Genderkingen, die sich auf Rainer Flur befindet, ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei wollte gegen 14.35 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto von Genderkingen her auf die Bundesstraße in Richtung Rain einbiegen. Nachdem er an der Einmündung zunächst angehalten hatte, fuhr er wieder an und bremste dann wegen eines vorfahrtsberechtigten Wagens auf der B16 erneut ab. Dies erkannte der Fahrer eines nachfolgenden Pkw offenbar nicht rechtzeitig und prallte auf das Heck des vorderen Autos.

Bei der Unfallaufnahme machte keiner der Beteiligten Verletzungen geltend. Am späteren Nachmittag teilten der 25-Jährige und sein Beifahrer, 21, mit, Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule zu haben. Der Sachschaden summiert sich wohl auf mehrere tausend Euro. (AZ)