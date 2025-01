Unfall vor Kreisverkehr: Lkw rammt wartenden Pkw

Ein 34-Jähriger ist in Donauwörth mit einem Lastwagen in ein wartendes Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw-Fahrer am Donnerstag um 15.15 Uhr von der Dr.-Ludwig-Bölkow-Straße kommend in Richtung Kreisverkehr der Artur-Proeller-Straße unterwegs. Ein 42-jähriger Autofahrer musste verkehrsbedingt vor dem Einfahren in den Kreisel warten. Der Fahrer des 40-Tonners erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf den Pkw auf.

Das Heck des Autos wurde durch die Kollision eingedrückt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die aufnehmenden Beamten verwarnten den 34-Jährigen vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)