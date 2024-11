Unfall an neuer Ampel in Donauwörth sorgt für hohen Schaden

Zu einem Unfall ist es Dienstag in Donauwörth gekommen. Um 5.35 Uhr fuhr ein 27-jähriger an der neuen Ampel von der Industriestraße nach links auf die B16 ein. In der Folge prallte er mit seinem Pkw gegen den Wagen eines 44-jährigen auf der Bundesstraße.

Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich zuerst unerlaubt von der Unfallstelle, erschien danach jedoch bei der Polizei Donauwörth und räumte den Sachverhalt ein. Er wurde wegen Verdachts auf Unfallflucht angezeigt. Beide Beteiligte gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)