Autofahrer missachtet Vorfahrt: Unfall an Wemdinger Kreuzung

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen in Wemding gekommen. Um 7.03 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Senefelder Straße in Richtung Ortsausgang. An der dortigen Kreuzung übersah er eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen die Gustav-Rau-Straße in Richtung Industriegebiet fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich laut Polizei auf rund 6000 Euro. Die Beamten zeigten den 25-Jährigen wegen der Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)