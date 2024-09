31-Jähriger verursacht Unfall mit Kleintransporter bei Ebermergen

Ein Mann hat am Sonntagabend auf der B25 von Nördlingen in Richtung Donauwörth einen Unfall verursacht. Der 31-Jährige übersah auf Höhe Ebermergen die Ausschleifung auf eine Behelfsumfahrung und kam mit seinem Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn, so die Polizei. Dabei prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die zwei Insassen erlitten Prellungen und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallverursacher verletzte sich leicht.

Die Feuerwehr Ebermergen, Harburg und Wörnitzstein war mit 40 Kräften im Einsatz, um den Verkehr zu lenken. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Da der Unfallverursacher keinen Wohnsitz im deutschen Bundesgebiet hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg einen vierstelligen Geldbetrag hinterlegen. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung sowie eine Verkehrsordnungswidrigkeit vorgeworfen. (AZ)