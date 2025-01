Mann fährt trotz roter Ampel: Unfall auf der B16

Ein 69-jähriger Autofahrer hat am Montag bei Bäumenheim durch sein unaufmerksames Verhalten einen Unfall verursacht. Um 14.38 Uhr fuhr der Mann laut Polizei mit seinem Wagen auf der B16 von Donauwörth in Richtung Rain. An der Ampelkreuzung zur B2 übersah der Mann den aktuellen Erkenntnissen zufolge das für ihn geltende Rotlicht an der dortigen Ampel.

Er prallte daraufhin in den entgegenkommenden Wagen einer 47-jährigen Linksabbiegerin. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 6000 Euro. Der 69-Jährige wurde von Polizeibeamten wegen des Verdachts auf Rotlichtmissachtung angezeigt. (AZ)