Unfall auf der B2 am Ende einer „Militär“-Kolonne

Eine Autofahrerin hat am Sonntag auf der B2 bei Kaisheim einen Auffahrunfall verursacht, bei dem einiger Schaden entstand und zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Das Ungewöhnliche an dem Unglück: An diesem war ein Fahrzeug beteiligt, das sich am Ende einer Kolonne von alten Militärfahrzeugen befand, mit denen Privatleute unterwegs waren.

Diese stammen nach Angaben der Polizei aus dem Raum Ansbach und fuhren am späten Vormittag auf der Bundesstraße in Richtung Norden. Die Spitze der Kolonne bildete ein Tieflader, auf dem ein Panzer transportiert wurde. Am Kaisheimer Berg verlangsamte sich durch die Steigung die Geschwindigkeit der Kolonne stark. Eine 27-Jährige, die mit ihrem Pkw nachfolgte, erkannte dies offenbar zu spät und krachte auf einen Militäranhänger, den eine 56-Jährige mit einem Kleinbus zog. Durch den Aufprall wurde der Anhänger in den Wagen geschoben, riss dann von der Kupplung ab und blieb auf der Überholspur stehen.

Die B2 bleibt bei Kaisheim für eine Stunde gesperrt

Die 27- und die 56-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frauen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis dies passierte, musste die B2 in Richtung Norden für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kaisheim, die wegen eines vorangegangenen Einsatzes in kürzester Zeit mit rund 20 Kräften vor Ort war, leistete Erste Hilfe und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Kaisheim-Süd ab. (AZ, wwi)