Unfall bei Überholmanöver: Auto landet im Graben

Mit seinem Auto im Graben gelandet ist ein Autofahrer am Dienstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Buchdorf und Daiting. Der Unfall passierte bei einem Überholvorgang.

Der Polizei zufolge wollte um kurz nach 16 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Traktor samt Anhänger von der Straße nach links in einen Feldweg abbiegen. Der nachfolgende 28-Jährige wollte mit seinem Pkw zur gleichen Zeit das Gespann überholen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, steuerte der 28-Jährige seinen Wagen in den linken Straßengraben. Dadurch wurden die Airbags des Autos ausgelöst und die Front beschädigt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Das Gespann blieb unbeschädigt. Beide Fahrer gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)