Senior rammt mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug

Auf dem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Dillinger Straße in Donauwörth kam es am Montagmitta zu einem Zusammenstoß. Wie die Polizei mitteilt, prallte dort ein 88-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen gegen den Pkw einer 26-Jährigen Frau. Beide Personen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro. Die aufnehmenden Beamten verwarnten den 88-Jährigen vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)

