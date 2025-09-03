Schwerer Unfall: Kind rennt über Straße und wird von Auto erfasst

Ein Auto hat bei einem Unfall am Dienstag in Bayerdilling ein Kind erfasst, das offenbar unvermittelt über die Straße gelaufen ist. Der Bub erlitt schwere Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 76-Jähriger mit seinem Pkw gegen 17 Uhr auf der Pessenburgheimer Straße ortsauswärts unterwegs. Ein Zehnjähriger wollte etwa 30 Meter vor dem Ortsschild die Fahrbahn in Richtung der Wohnsiedlung überqueren. Offensichtlich übersah das Kind den Pkw. Es rannte gegen dessen rechte Seite und blieb kurzzeitig am rechten Außenspiegel hängen. Anschließend streifte der Bub die Beifahrertür entlang und stürzte in den Grünstreifen zu Boden.

Der Schüler zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Hüft- und Beinverletzung, sowie mehrere Rippenbrüche zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)