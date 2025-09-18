Icon Menü
Unfall in Donaumünster: 6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Donaumünster

Unfall in Donaumünster: 6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Ein Autofahrer prallt seinem Vordermann ins Heck. Anschließend sind sich beide uneinig über den Unfallhergang. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.
    •
    •
    •
    In Donaumünster ist es zu einem Unfall gekommen.
    In Donaumünster ist es zu einem Unfall gekommen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch in Donaumünster gekommen. Um 17.20 Uhr bremste ein 24-jähriger Autofahrer auf der Dillinger Straße ab, um in die Höslerstraße einzubiegen. Ein hinter ihm fahrender 28-Jähriger prallte in das Heck des Wagens. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

    Da beide Männer den aufnehmenden Beamten gegenüber widersprüchliche Angaben über den Unfallhergang machten, werden Zeugen gebeten, sich unter 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

