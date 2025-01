Unfall auf Parkplatz in Riedlingen: Zwei Autos kollidieren

Auf einem Parkplatz in der Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, parkten vor einem Drogeriemarkt eine 20-Jährige und ein 71-Jähriger mit ihren Autos zeitgleich rückwärts aus. Dabei stießen ihre Autos zusammen.

Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf, wobei die Beteiligten unterschiedliche Versionen des Unfallhergangs schilderten. Beide Wagen wurden laut Polizei im Heckbereich stark demoliert. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten groben Schätzungen auf etwa 8000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)