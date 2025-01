Autofahrer übersieht Rollstuhlfahrerin und fährt sie an

Zum Zusammenstoß zwischen Auto und Rollstuhl kam es am Donnerstagnachmittag gegen 13.40 Uhr in Wemding. Wie die Polizei mitteilt, überquerte eine 62-jährige Frau zusammen mit einer 91-jährigen Rollstuhlfahrerin in Wemding die Wolferstädter Straße auf Höhe der dortigen Gärtnerei. Ein 55 Jahre alter Pkw-Fahrer war zu dieser Zeit von der Stadtmitte her kommend unterwegs und bog nach links in die Wolferstädter Straße ein. Dabei übersah er die Frauen und stieß mit der Rollstuhlfahrerin zusammen. Die Seniorin wurde glücklicherweise an den Ellbogen und Händen lediglich leicht verletzt. Zur weiteren Abklärung kam sie vorsorglich ins Krankenhaus. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)

