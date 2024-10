Frau fährt zu eng um die Kurve und prallt gegen anderes Auto

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch um 14.37 Uhr in Wemding ereignet. Eine 54-jährige Autofahrerin wollte von der Bahnhofstraße nach links in die Gustav-Rau-Straße einbiegen. Durch einen zu engen Bogen beim Abbiegevorgang prallte ihr Wagen nach Angaben der Polizei gegen den Pkw einer 40-jährigen Frau, die auf dem Linksabbiegestreifen verkehrsbedingt wartete. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 7000 Euro. Die Verursacherin wurde angezeigt. (AZ)

