Unfall in Wemding: Auto streift stehenden Pkw

Bei einem Unfall in Wemding ist am Montagnachmittag Blechschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 38-Jährige, die mit ihrem Auto auf der Wallfahrtsstraße in nördlicher Richtung unterwegs war, an der Einmündung zum Rennerring nach links abbiegen. Zeitgleich war eine 39-Jährige mit ihrem Pkw auf der Oettinger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite hielt sie auf Höhe des Rennerrings am Fahrbahnrand an. Die andere Fahrerin streifte mit ihrem Wagen beim Abbiegen das stehende Auto. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 3500 Euro. (AZ)

